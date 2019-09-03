Лукашенко: Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Беларусь радикально усилила пограничный контроль с Украиной.

Лукашенко: Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск снова радикально вынужден усилить пограничный контроль с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.

Об этом белорусский лидер заявил, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. "Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - сказал президент.

Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной это "самое страшное".

Напомним, в конце сентября 2018 года со стороны Беларуси уже были похожие действия. Тогда Александр Лукашенко тоже заявлял об усиленном потоке переправки оружия.

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