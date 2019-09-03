В Черновицкой области разоблачили следователя полиции во взяточничестве

Ранее этого мужчину останавливали в состоянии опьянения за рулем.

Работники Черновицкого управления Департамента внутренней безопасности НПУ разоблачили лейтенанта полиции, который ранее был сотрудником прокуратуры, в требовании взятки размером в 500 долларов. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Лейтенант вымогал взятку за непривлечение местного жителя к ответственности.

Оперативники задержали полицейского "на горячем", изъяв вещественные доказательства. По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), а задержанному объявлено подозрение.

Фото: npu.gov.ua

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Дальнейшую его судьбу определит суд.

Кроме того, вместе с разоблачением следователя в коррупции было установлено, что это не единственные противоправные действия, к которым он прибегал. Ранее полицейские останавливали его в состоянии опьянения за рулем автомобиля. От прохождения освидетельствования он отказался. По факту происшествия был составлен административный протокол, однако в суде лейтенант полиции был признан невиновным.

Напомним, начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 207 тыс. гривен.

Деньги подполковник полиции получил от директора одной из коммерческих структур. За это он обещал повлиять на следователей, которые открыли уголовное производство против директора. А именно - заставить их закрыть дело .