В Черновицкой области разоблачили следователя полиции во взяточничестве

Ранее этого мужчину останавливали в состоянии опьянения за рулем.

Работники Черновицкого управления Департамента внутренней безопасности НПУ разоблачили лейтенанта полиции, который ранее был сотрудником прокуратуры, в требовании взятки размером в 500 долларов. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Лейтенант вымогал взятку за непривлечение местного жителя к ответственности.

Оперативники задержали полицейского "на горячем", изъяв вещественные доказательства. По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), а задержанному объявлено подозрение.

Фото: npu.gov.ua

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Дальнейшую его судьбу определит суд.

Кроме того, вместе с разоблачением следователя в коррупции было установлено, что это не единственные противоправные действия, к которым он прибегал. Ранее полицейские останавливали его в состоянии опьянения за рулем автомобиля. От прохождения освидетельствования он отказался. По факту происшествия был составлен административный протокол, однако в суде лейтенант полиции был признан невиновным.

Напомним, начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 207 тыс. гривен.

Деньги подполковник полиции получил от директора одной из коммерческих структур. За это он обещал повлиять на следователей, которые открыли уголовное производство против директора. А именно - заставить их закрыть дело .

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Гончарук в понедельник собирает КабминГончарук в понедельник собирает Кабмин
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин ликвидировал Департамент защиты экономики НацполицииКабмин ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции
Начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривенНачальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривен
В полиции рассказали подробности ДТП, в котором пострадал нардеп БондарьВ полиции рассказали подробности ДТП, в котором пострадал нардеп Бондарь
В Харьковской области подорвался пограничникВ Харьковской области подорвался пограничник
Нардеп Бондарь попал в ДТП в Житомирской областиНардеп Бондарь попал в ДТП в Житомирской области
Возле КПВВ "Гнутово" в Донецкой области обнаружили тайник с гранатометамиВозле КПВВ "Гнутово" в Донецкой области обнаружили тайник с гранатометами
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
Зеленский назначил начальником СБУ Киева и области БолдыряЗеленский назначил начальником СБУ Киева и области Болдыря
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Норвежские сейсмологи сообщили о втором взрыве в Архангельской области, который стал источником радиацииНорвежские сейсмологи сообщили о втором взрыве в Архангельской области, который стал источником радиации
Последние новости
Подгружаем последние новости