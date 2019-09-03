Абромавичус пообещал конкурс на главу "Укроборонпрома" до конца года

От идеи проведения конкурса решили не отказываться.

Абромавичус пообещал конкурс на главу
Фото: dyvys.in

Конкурс по отбору генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" будет объявлен до конца этого года.

Об этом заявил генеральный директор концерна Айварас Абромавичус, который сегодня официально приступил к выполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"И президент, и я, и все члены Наблюдательного совета концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора генерального директора. Конкурс будет объявлен до конца года", - заявил Абромавичус.

По его словам, сразу после инаугурации президент Владимир Зеленский обратился ко нему с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпрома" и начать глубинную трансформацию компании. За три неполных месяца работы Абромавичуса на этой должности Наблюдательный совет успел сформировать номинационную комиссию с участием международных консультантов, провести десятки собеседований и отобрать нескольких претендентов на должность генерального директора.

"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен был быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности", - объяснил новоизбранный генеральный директор.

В частности, без согласования с Наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступа даже члены Наблюдательного совета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром". В тот же день Зеленский уволил с должности гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина,а также прекратил полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

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