Семочко окончательно уволили с военной службы, - СМИ

Указ об увольнении с 3 сентября якобы подписали на прошлой неделе.

Семочко окончательно уволили с военной службы, - СМИ
Сергей Семочко
Фото: Публичные люди

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко окончательно уволен с военной службы. Об этом сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, Семочко уволен со службы приказом главы СВР Владислава Бухарева от 30 августа, дата увольнения - 3 сентября.

Напомним, в июне глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко.

"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.

Скандал с Семочко развернулся осенью 2018 года. Журналисты проекта "Наші гроші" выяснили, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют роSSийское гражданство.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении Семочко, 12 апреля Порошенко подписал приказ об увольнения его с должности.

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