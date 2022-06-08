В результате военной агрессии РоSSии пострадал 461 объект культурной инфраструктуры Украины

Только за май это количество увеличилось в два раза.

В результате военной агрессии РоSSии пострадал 461 объект культурной инфраструктуры Украины
Оккупанты уже повредили 461 культурный объект Украины
© Житомир.info

С начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину в результате военной агрессии пострадал 461 объект культурной инфраструктуры нашей страны. Об этом во время брифинга рассказал заместитель руководителя офиса президента Алексей Днепров.

По его словам, только за май это количество выросло более, чем в два раза, по сравнению с мартом и апрелем. Наибольшее количество разрушений – на культурных объектов в Киевской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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