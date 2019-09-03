Премьер-министр Грузии подал в отставку

Нового премьера назначат уже завтра.

Премьер-министр Грузии подал в отставку
Мамука Бахтадзе

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Согласно конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются, как только он подает в отставку, но правительство продолжит свою работу до назначения нового премьер-министра.

"Для меня это была большая честь и одновременно большая ответственность. Я был и буду членом команды "Грузинской мечты" и верным солдатом нашей страны. Я хочу поблагодарить своих коллег и пожелать им успехов с будущим премьер-министром", - написал Бахтадзе.

В прощальной публикации Бахтадзе перечислил все достижения своего правительства за прошедший год, а также поблагодарил своих коллеги и пожелал успехов следующему премьеру, подчеркнув, что страна нуждается в стабильном и уверенном развитии, не допускающем преследования краткосрочных политических интересов.

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Глава парламентского большинства Грузии Гия Вольский заявил, что имя нового премьера объявят 3 сентября, после заседаний политсовета и парламентского большинства.

По информации СМИ, на посту премьер-министра Мамуку Бахтадзе сменит ныне действующий министр внутренних дел Георгий Гахария, а на должность главы МВД вернется Ираклий Гарибашвили, который уже руководил этим ведомством несколько лет назад.

Мамука Бахтадзе был утвержден парламентом Грузии 20 июня 2018 года.

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