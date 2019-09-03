Кабмин ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции

"УБЭП - всё, ушел в историю".

?Кабмин ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции
Фото: Диана Буцко

Кабинет министров на первом заседании в понедельник ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции.

Об этом сообщил журналистам премьер Алексей Гончарук.

"Мы ликвидировали экономическую часть Национальной полиции. УБЭП - всё, ушел в историю. Больше полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса", - сказал глава правительства.

Гончарук сказал, что это первый символический шаг, который призван показать, что давления на бизнес больше не будет. Дальше должна последовать большая законодательная работа.

"Очевидно, нужно еще внести изменения в закон Украины, потому что нужно решить вопрос подследственности. Нужно создать правоохранительный орган, который будет заниматься экономическими вопросами. Это, как анонсировалось, будет больше аналитический, а не силовой орган", - отметил глава правительства.

Гончарук добавил, что правительство ожидает внесения изменений в законодательство в ближайшие месяцы.

Напомним, что еще в 2017 году в Украине собирались создать Службу финансовых расследований, которая бы заменила экономические подразделения Нацполиции, СБУ и налоговую милицию. Реформа была остановлена президентом Петром Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что новая власть вернулась к идее создания СФР. Президент Владимир Зеленский на совещании с представителями органов власти 2 сентября поручил внести законопроект о Службе финансовой расследований в Верховную Раду до 1 октября 2019 года и принять его до 1 декабря 2019 года.

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