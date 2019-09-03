Гончарук планирует отказаться от показухи во время заседания правительства

"Чтобы это не было показухой, шоу за стеклом".

Гончарук планирует отказаться от показухи во время заседания правительства
Фото: Макс Левин

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено отказаться от показухи во время заседаний. Об этом он сказал во время заседания в Офисе президента.

"Мы договорились, что откажемся от показухи. И будем называть вещи своими именами. То, что должно быть открытым, будет открытым... Это - публичные данные, доступ в помещения... Где эта открытость не должна быть тотальной, не превращаться в такой себе нудизм...

Поэтому переформатируем заседания Кабмина, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом... Должно быть переформатировано таким образом, чтобы доносить информацию обществу о сути решений, которые принимаются правительством", - сказал он.

Напомним, Алексей Гончарук также заявил, что в течении месяца Кабмин хочет перевести госорганы на электронный документооборот.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Гончарук в понедельник собирает КабминГончарук в понедельник собирает Кабмин
Блок рекламы


Похожие новости
Заседания Кабмина больше не будут транслироватьсяЗаседания Кабмина больше не будут транслироваться
Кабмин подготовит программу правительства к октябрюКабмин подготовит программу правительства к октябрю
КС планирует отменить квалифоценивание судейКС планирует отменить квалифоценивание судей
Гончарук анонсировал запрет на "обмен бумажками" между госорганамиГончарук анонсировал запрет на "обмен бумажками" между госорганами
Гончарук в понедельник собирает КабминГончарук в понедельник собирает Кабмин
Зеленский: во время второго разговора с Путиным договорились о личной встрече в "нормандском формате"Зеленский: во время второго разговора с Путиным договорились о личной встрече в "нормандском формате"
Зеленский уволил Гончарука с должности замглавы Офиса президентаЗеленский уволил Гончарука с должности замглавы Офиса президента
США решат вопрос о размере военной помощи Украине в ближайшее время, - БолтонСША решат вопрос о размере военной помощи Украине в ближайшее время, - Болтон
Рада назначила премьером Алексея ГончарукаРада назначила премьером Алексея Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства ГончарукаСтал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Последние новости
Подгружаем последние новости