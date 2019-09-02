Гончарук анонсировал запрет на "обмен бумажками" между госорганами

Кабинет министров собрался за месяц перевести все госорганы на электронный документооборот.

Об этом на совещании в офисе президента сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"С 1 октября мы планируем отказаться от бумажного оборота, планируем запретить и отказаться от обмена между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, я оцениваю выполнение этой задачи как реалистичной. Она очень сложная, но я верю, что у нас все может выйти", - заявил он.

Напомним, ранее Офисис президента приостановил прием электронных писем "из-за большого количества запросов". Гражданам предлагалось написать письмо по обычной почте или записаться на личный прием.