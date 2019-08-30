Премьер-министр выступил за разделение "Укрзализныци"

Решение останется ли глава УЗ при своей должности, премьер будет принимать на основании анализа его работы.

Новый премьер-министр Алексей Гончарук выступил за разделение акционерного общества "Укрзализныця". Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

"Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими. Та же самая "Укрзализныця", там есть часть, которой не должно быть в частных руках. Она должна быть разделена. Есть модель, когда она делится на операторов трех различных частей. Это отдельная сложная история", - сказал он.

Гончарук считает, что необходимо вводить частный капитал в миноритарную долю акционерного общества для повышения эффективности его работы.

На вопрос, останется ли глава УЗ при своей должности, Гончарук отметил, что намерен принимать все кадровые решения на основании анализа. По его словам, решения о кадровых вопросах будут предприняты позже. «Я не сомневаюсь, что "Укрзализныця" сейчас пронизана низовой коррупцией - кто-то что-то имеет на тендерах, кто-то руководит в ручном режиме в отдельных железных дорогах», - добавил Гончарук.

Он также сказал, что "Укрзализныця" - это только надстройка. Всего существует шесть отдельных железных дорог, каждая из которых имеет свой менеджмент.

Кроме того, он отметил, что среди задач нового Кабинета Министров - привести в удовлетворительное состояние 24 тыс. км главных дорог в течение 5 лет, в частности строительство дороги к Мариуполю.

Премьер планирует, что ежегодно финансирование строительства дорог будет увеличиваться, а дополнительные средства будут поступать от уплаты акцизов.

Напомним, 20 августа советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявлял, что крупные государственные компании-монополисты, в частности "Укрзализныця" и "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать.