Премьер-министр выступил за разделение "Укрзализныци"

Решение останется ли глава УЗ при своей должности, премьер будет принимать на основании анализа его работы.

Премьер-министр выступил за разделение "Укрзализныци"
Фото: Александр Рудоманов

Новый премьер-министр Алексей Гончарук выступил за разделение акционерного общества "Укрзализныця". Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

"Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими. Та же самая "Укрзализныця", там есть часть, которой не должно быть в частных руках. Она должна быть разделена. Есть модель, когда она делится на операторов трех различных частей. Это отдельная сложная история", - сказал он.

Гончарук считает, что необходимо вводить частный капитал в миноритарную долю акционерного общества для повышения эффективности его работы.

На вопрос, останется ли глава УЗ при своей должности, Гончарук отметил, что намерен принимать все кадровые решения на основании анализа. По его словам, решения о кадровых вопросах будут предприняты позже. «Я не сомневаюсь, что "Укрзализныця" сейчас пронизана низовой коррупцией - кто-то что-то имеет на тендерах, кто-то руководит в ручном режиме в отдельных железных дорогах», - добавил Гончарук.

Он также сказал, что "Укрзализныця" - это только надстройка. Всего существует шесть отдельных железных дорог, каждая из которых имеет свой менеджмент.

Кроме того, он отметил, что среди задач нового Кабинета Министров - привести в удовлетворительное состояние 24 тыс. км главных дорог в течение 5 лет, в частности строительство дороги к Мариуполю.

Премьер планирует, что ежегодно финансирование строительства дорог будет увеличиваться, а дополнительные средства будут поступать от уплаты акцизов.

Напомним, 20 августа советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявлял, что крупные государственные компании-монополисты, в частности "Укрзализныця" и "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
В США республиканцы начали продавать футболки с "американской" ГренландиейВ США республиканцы начали продавать футболки с "американской" Гренландией
Блок рекламы


Похожие новости
Американские сенаторы выступили против возвращения РоSSии в "Большую семерку"Американские сенаторы выступили против возвращения РоSSии в "Большую семерку"
Канада выступила против возвращения РФ в состав G7 до окончания агрессии против УкраиныКанада выступила против возвращения РФ в состав G7 до окончания агрессии против Украины
США и Румыния выступили против строительства "Северного потока-2"США и Румыния выступили против строительства "Северного потока-2"
Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля 19 августаЗеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля 19 августа
Данилюк выступил за объединение некоторых министерствДанилюк выступил за объединение некоторых министерств
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
Борис Джонсон избран премьер-министром ВеликобританииБорис Джонсон избран премьер-министром Великобритании
Борис Джонсон выступил за свободную торговлю Британии с ЕСБорис Джонсон выступил за свободную торговлю Британии с ЕС
Нацгвардеец Маркив выступил с последним словом в итальянском судеНацгвардеец Маркив выступил с последним словом в итальянском суде
Зеленский и Кличко обсудили разделение должностей мэра и главы КГГАЗеленский и Кличко обсудили разделение должностей мэра и главы КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости