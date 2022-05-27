Премьер-министр Финляндии выступает против предоставления Украине особых условий для вступления в ЕС

Вчера, 26 мая, премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила Киевщину, а именно Ирпень, Бучу и Гостомель. Однако уже сегодня Марин заявила о том, что не поддерживает предоставление Украине особых условий вступления в ЕС , сообщает Yle .

«Еще одна большая дискуссия, которая у нас впереди, это заявка Украины на членство в ЕС . Я считаю, что очень важно дать Украине надежду: четкие шаги по поводу того, как страна станет членом ЕС в будущем», - сказала Марин.

«Я не вижу, как мы могли бы сделать исключения в том смысле, что критерии должны выполняться. Я открыта для того, чтобы Украина получила статус кандидата», – добавила она.

Однако, по ее словам, получение статуса кандидата на вступление не означает, что уже «завтра» страна станет членом ЕС .

«Конечно, членство требует большой работы», - отметила премьер-министр Финляндии.