Лидеры ЕС спорили, стоит ли звонить Путину — премьер-министр Эстонии

По мнению премьер-министра Эстонии, президент РФ не хочет делать никаких шагов, информирует ZN.ua.

Лидеры ЕС спорили, стоит ли звонить Путину — премьер-министр Эстонии
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По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, на встрече в Брюсселе во вторник, 31 мая, лидеры ЕС имели «очень острую» дискуссию относительно того, целесообразно ли проводить телефонные разговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает ERR.

«У нас была очень острая дискуссия по поводу звонков Путину», - сказала Каллас, ссылаясь на подход к войне РФ против Украины канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Премьер-министр Эстонии добавила, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с главой Кремля, можно увидеть, что Путин не хочет делать никаких шагов.

«Я также смогла высказать свои взгляды на то, какие так называемые выгоды от этого были до сих пор. Однако Шольц и Макрон говорят, что они звонят и [украинскому президенту] Зеленскому, поскольку Путин не разговаривает с Украиной. Плюс, я понимаю, что Зеленский попросил их быть посредниками», - отметила Каллас.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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