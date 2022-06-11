МИД Эстонии вызвал на ковер посла РоSSии после реваншистских заявлений Путина

МИД Эстонии вызвал посла РоSSийской Федерации в Эстонии Владимира Липаева в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина, в котором он провел параллели между эпохой царя Петра I и современной Россией , которой вроде бы выпало "возвращать и укреплять". Об этом сообщает издание Postimees .

Вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар рассказал, что выразил свое сожаление по поводу слов Путина, особенно по поводу эстонской Нарвы.

"В условиях, когда РоSSия проводит реваншистскую политику под соусом идеологии "роSSийского мира", разрушая украинскую государственность и нацию, это тоже неприемлемо", - подчеркнул он.

Таммсаар также напомнил послу об идее Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы и угрозы "денацифицировать" и "демилитаризировать" другие государства.

В МИДе уверены, что РоSSия пытается использовать пропаганду вместе с военной силой для реализации имперских амбиций. Для этого они фальсифицируют историю.

"Такой подход неизбежно терпит неудачу и может быть опасен для самой РоSSии", - отмечает Таммсар.

"В очередной раз призываем РоSSию немедленно вывести войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно-признанных границах", - добавил он.