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2022-05-25
Премьер-министр Словакии: «Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, мы следующие»
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Евросоюз слишком долго занимал оборонительную позицию в отношениях с Россией Владимира Путина. Европейским странам пора стать более жесткими и напористыми, – сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
«Нужно помочь Украине. Украинцы проливают кровь за свою свободу, но и за нас тоже. Если Украина потерпит поражение, Словакия будет следующая. Я вам гарантирую. Мы следующие. Поэтому нельзя позволить, чтобы украинцы проиграли сейчас», – подчеркнул глава словацкого правительства.
Лесь Димань, ZN.ua