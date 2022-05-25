Премьер-министр Словакии: «Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, мы следующие»

Он объяснил, что ЕС должен сделать сейчас, чтобы помочь Украине защитить себя, информирует ZN.ua.

Премьер-министр Словакии: «Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, мы следующие»
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Евросоюз слишком долго занимал оборонительную позицию в отношениях с Россией Владимира Путина. Европейским странам пора стать более жесткими и напористыми, – сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«Нужно помочь Украине. Украинцы проливают кровь за свою свободу, но и за нас тоже. Если Украина потерпит поражение, Словакия будет следующая. Я вам гарантирую. Мы следующие. Поэтому нельзя позволить, чтобы украинцы проиграли сейчас», – подчеркнул глава словацкого правительства.


Лесь Димань, ZN.ua

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