МИУ передаст военному флоту аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко"

Решение было принято на заседании имущественной комиссиив четверг.

МИУ передаст военному флоту аварийно-спасательное судно
Владимир Омелян и Игорь Воронченко
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Министерство инфраструктуры передаст в пользование Министерства обороны многофункциональное аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко".

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Такое решение было принято на заседании имущественной комиссии по рассмотрению вопросов относительно распоряжения имуществом. Отмечается, что предпосылками для передачи "была острая необходимость в судне подобного класса для решения задач морской обороны и обеспечения действий ВМС ВСУ на морском направлении в исключительной экономической зоне и в зоне национальных интересов Украины".

"Хочу поблагодарить министра инфраструктуры Владимиру Омеляна и замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Это важное для нас событие произошло благодаря совместным усилиям и кропотливой работы Командование ВМС, администрации морских портов Украины и руководящего состава Министерства инфраструктуры Украины, - отметил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

"Общими усилиями мы делаем военно-морские силы мощными, что дает нам возможность и в дальнейшем стоять на защите морских рубежей, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - добавил он.

Судно "Александр Охрименко"
Фото: ukrmilitary.com
Судно "Александр Охрименко"
Судно "Александр Охрименко"
Фото: ukrmilitary.com
Судно "Александр Охрименко"

Длина "Александра Охрименко" - 61 м, ширина - 14 м, осадка - около 4 метров. Полное водоизмещение - 2260 тонн. Двигательная установка - два дизеля по 1300 кВт. Экипаж- 26 человек, автономность - 30 суток при дальности хода 5800 морских миль. Судно располагает самым современным водолазным оборудованием.

Аварийно-спасательный буксир проекта 2262 "Александр Охрименко" было арестовано в рамках уголовного производства, по факту хищения денег на его ремонте, ранее писало издание "Думская".

Судно построили на сингапурской судоверфи Keppel Fels, спустили на воду - в ноябре 1987 года. Тогда оно получило название "Светломор-4". В 2012 году Судно назвали "Александр Охрименко" и передали в состав Морской аварийно-спасательной службы , а позже - в распоряжение Администрации морских портов Украины.

В 2016 году АМПУ провело тендер по определению подрядчика ремонта судна. Победителем стала компания ООО «Миллениум Меритайм», обязавшаяся отремонтировать его за 49 млн гривен. После завершения ремонта АМПУ перечислило деньги, но несколько миллионов "исчезли". 29 августа 2017 года департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры и Главное управление контрразведки СБУ заявили о начале досудебного расследования по факту хищения средств в особо крупных размерах. Судно было арестовано.

Напомним, ранее для ВМС также купили две немецкие гидроккустические станции Cerberus Mod 2.

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