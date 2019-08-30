Михаил Федоров стал Министром цифровой трансформации. Кто он такой и что это за министерство

Верховная Рада проголосовала за кандидатуры министров. Министром цифровой трансформации и вице-премьером стал советник президента Михаил Федоров, сообщает «Украинская правда», пишут AIN.UA

Чем будет заниматься министерство

На должности Федоров сосредоточится на цифровизации государства и экономики. В его рамках чиновник с командой сформировали специальную адженду на ближайшие 5 лет, которая станет руководством по развитию электронных государственных услуг.

В планах Федорова — внедрить систему единой идентификации и онлайн-голосования, а также развивать покрытие интернета в Украине. По его словам, он работает вместе с IT-предпринимателем и менеджером Егором Черневым, главой «Интернет Ассоциации Украины» Александром Федиенко, Викторией Подгорной, которая участвует в инициативах по «умному городу», и Александром Кубраковым, руководителем сектора IT & Telecom в BRDO.

Кто такой Михаил Федоров

Михаилу Федорову — 28 лет, он родился в Запорожье в 1991 году. В 2013-м основал агентство SMMSTUDIO. После — оставил операционное управление компанией и перешел в команду будущего президента Владимира Зеленского; здесь он курировал диджитал-направление штаба. После выборов Федоров стал советником Зеленского и депутатом от «Слуги народа»