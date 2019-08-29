Рада поделила комитеты

В девятом созыве будет 23 комитета.

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Верховная Рада приняла проект постановления №1077 об избрании руководства и личного состава комитетов девятого созыва.

За него проголосовали в четверг 299 депутатов.

Предварительный состав комитетов (он не учитывает то, что некоторые депутаты ушли в Кабмин) есть в распоряжении LB.ua

В девятом созыве будет 23 комитета: