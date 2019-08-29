Рада поделила комитеты

В девятом созыве будет 23 комитета.

Фото: 112.ua

Верховная Рада приняла проект постановления №1077 об избрании руководства и личного состава комитетов девятого созыва.

За него проголосовали в четверг 299 депутатов.

Предварительный состав комитетов (он не учитывает то, что некоторые депутаты ушли в Кабмин) есть в распоряжении LB.ua

В девятом созыве будет 23 комитета:

  1. комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа")
  2. комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносильская ("Слуга народа")
  3. комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")
  4. комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа")
  5. комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа")
  6. комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")
  7. комитет по вопросам энергетики и жилкомуслуг - Андрей Герус ("Слуга народа")
  8. комитет по вопросам здоровья нациии, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий
  9. комитет по воаросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко
  10. комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность")
  11. комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
  12. комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа")
  13. комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения - Андрей Клочко ("Слуга народа")
  14. комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа")
  15. комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный)
  16. комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа")
  17. комитет по вопросам правоохранительнойй деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа")
  18. комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - Сергей Кальченко ("Слуга народа")
  19. комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
  20. комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа")
  21. комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Юрий Кисель ("Слуга народа")
  22. комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа")
  23. комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа")

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