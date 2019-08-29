Контактная группа обсудила ремонт моста в Станице Луганской по видеосвязи

Наблюдатели ОБСЕ подчеркнули, что украинская сторона выполнила все необходимые условия для продолжения работ.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции с участием представителей "ДНР" и "ЛНР" обсудила ремонт моста в Станице Луганской.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь бывшего представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер.

По ее словам, во время конференции обсуждалось начало ремонта моста в Станице Луганской.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подчеркнули, что украинская сторона выполнила все необходимые условия - разминировала свою часть территории и готова к началу ремонта перехода. Боевики же не выполнили взятых на себя обязательств и не демонтировали фортификационные сооружения (установили там контейнер и обложили его шинами).

Украинская сторона призвала ОБСЕ и РоSSию обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта моста.

Напомним, демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской сотрудники ГосЧС начали в субботу, 24 августа. Сообщалось, если оккупанты не начнут синхронные действия, демонтаж придется прекратить. 25 августа Украина была вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа укреплений на участке разведения номер 1. С 27 оккупанты продолжают имитировать работы по их демонтажу.