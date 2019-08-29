Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"

Такое предложение прозвучало на заседании фракции "Слуга народа".

Арсен Аваков может остаться в новом Кабинете министров как "временный министр".

Такое предложение прозвучало на заседании фракции "Слуга народа" в четверг, рассказал LB.ua информированный источник.

У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства.