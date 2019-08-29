У Офиса президента провели акцию против Авакова

Авакова называют главным претендентом на пост министра внутренних дел в новом правительстве.

В Киеве на Банковой провели акцию против назначения Арсена Авакова на какую-либо из должностей в новом правительстве.

Фото: Александр Рудоманов

Под Офисом президента несколько сотен человек выкрикивали лозунги и зажгли файера.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Участники акции обвинили главу МВД в отсутствии результатов расследования ряда нападений и убийств общественных активистов, а также восстановлении непереатестованных полицейских в должности.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Авакова называют главным претендентом на пост министра внутренних дел в новом правительстве. Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что сейчас другой кандидатуры на пост главы МВД нет.

Арсен Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти в Украине в 2014 году и оставшимся на своем посту.