Богатырева подтвердила, что находилась за пределами Украины до вчерашнего дня
Она сказала, что только сегодня получила копию подозрения.
Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева подтвердила, что находилась за пределами Украины до вчерашнего дня. Об этом она заявила во время заседания по избранию меры пресечения в Печерском районном суде, сообщает корреспондент LB.ua.
«Я только сегодня получила и то копию подозрения ... обращаю внимание что я выехала за пределы Украины за много месяцев до того когда не было никакого подозрения», - сказала она.
Прокурор сказал, что сообщение о подозрении было направлено по последнему известному адресу регистрации, были соблюдены нормы УПК. Это значит, что защите было известно о подозрении.
Богатырева подтвердила, что знала о том, что 20 мая 2016 года и 23 июля 2015 года были постановления о спецрасследовании и избрании ей меры пресечения.
Кроме того, Богатырева пообещала самостоятельно приходить на вызов следствия.
Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о применении меры пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой в виде содержания под стражей и постановил арестовать ее на два месяца. Она может выйти под залог 6 млн гривен.