НАБУ получило доступ к данным Приватбанка, которые касаются стратегии в судах против Коломойского

Банк опасается утечки материалов в пользу олигарха.

?НАБУ получило доступ к данным Приватбанка, которые касаются стратегии в судах против Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к документам, которые касаются правовой стратегии Приватбанка в судах с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом говорится письме, которое глава набсовета Приватбанка Шерон Иски и глава правления Петр Крумханзл 23 августа направили в Нацбанк, Минфин, НАБУ и Совет общественного контроля НАБУ. Его обнародовала глава Совета общественного контроля НАБУ Татьяна Локацкая.

Фото: facebook/Татьяна Локацкая
Фото: facebook/Татьяна Локацкая
Фото: facebook/Татьяна Локацкая
Фото: facebook/Татьяна Локацкая
Фото: facebook/Татьяна Локацкая
Фото: facebook/Татьяна Локацкая
Фото: facebook/Татьяна Локацкая
Фото: facebook/Татьяна Локацкая
Фото: facebook/Татьяна Локацкая

Приватбанк опасается возникновения угрозы разглашения детективами НАБУ конфиденциальных данных в пользу экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, из-за которых банк может проиграть в зарубежных судах многомиллиардные иски против них.

1 августа Приватбанк узнал об определении Соломенского районного суда Киева от 26 июля, с помощью которого детективы НАБУ получили "временный доступ к огромному количеству документов и материалов ПриватБанка о привлечении и работе советников банка по делам, связанным с его бывшими акционерами".

Это определение было принято судом в ходе закрытого заседания, о котором Приватбанк не был уведомлен, и в котором "он был лишен права участвовать". Судебное заседание состоялось в рамках уголовного производства, открытого по заявлениям народных депутатов Александра Дубинина и Виталия Куприя, связанных с Коломойским.

"Определение обязывает ПриватБанк предоставить все договора, платежные документы, ежемесячные отчеты, преддоговорные документы, внутренние докладные записки, проекты документов, копии переписки ПриватБанка не только с Hogan Lovells International LLP, но и с любыми другими компаниями-резидентами (ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт" и другими) и компаниями-нерезидентами (Kroll Associates UK Limited, Alix Partners Services UK LLP и другими), а также всех других документов, связанных с подготовкой, заключением и выполнением указанных договоров о предоставлении услуг", – заявили в Приватбанке.

В банке считают, что суд нарушил Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод, Конституцию Украины и Уголовно-процессуальный кодекс. "Определение является безосновательным и таким, которое создает существенный риск для эффективной защиты интересов ПриватБанка в международных и украинских судебных процесса. Мы серьезно обеспокоены причинами обращения НАБУ в суд и просим НАБУ обеспечить, чтобы и предмет обращения, и его причины были полностью легитимными и основывались на принципах справедливости и верховенства права", – говорится в обращении банка.

ПриватБанк попросил директора НАБУ Артема Сытника "пересмотреть объем изъятия информации" и "взять во внимание возможные последствия для банка и легитимных стейкхолдеров". "Просим НАБУ также гарантировать сохранение конфиденциальной информации, которая предоставляется банком, учитывая, что ее разглашение может привести к негативным последствиям для интересов банка, в частности, повлиять на решения в судебных делах при участии банка за границей", – подчеркнули в Приватбанке.

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