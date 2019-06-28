Зеленский предоставил гражданство 14 иностранным добровольцам, воевавших за Украину на Донбассе

6 июня Рада упростила получение гражданства лицам, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины.

Зеленский предоставил гражданство 14 иностранным добровольцам, воевавших за Украину на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек", - говорится в сообщении.

В гражданство Украины приняты Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства лицам, защищавшим суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Напомним, 6 июня Рада упростила получение гражданства для иностранных добровольцев на Донбассе.


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