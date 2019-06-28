Зеленский уволил днепропетровского губернатора

Временно исполняющим обязанности главы ОГА назначен Дмитрий Батура.

Зеленский уволил днепропетровского губернатора
Фото: ДнепрОГА

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко и назначил временно исполняющим обязанности председателя Дмитрия Батуру.

Соответствующие указы №№471-472 от 27 июня обнародованы на сайте главы государства.

Резниченко был назначен на должность губернатора Президентом Петром Порошенко в марте 2015 года.

Дмитрий Батура с февраля 2018 года занимал должность заместителя губернатора. До этого он возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека в ДнепрОГА.

Ранее сегодня Зеленский переназначил врио главы Кировоградской ОГА. Сергея Коваленко сменила Светлана Лобанова.


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