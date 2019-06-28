ПАСЕ поддержала резолюцию по убийству Немцова, автор которой объявленов РФ персоной нон грата

РоSSийская делегация в голосовании не участвовала, заявив, что резолюция является давлением на следствие.

ПАСЕ поддержала резолюцию по убийству Немцова, автор которой объявленов РФ персоной нон грата

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу об убийстве роSSийского политика Бориса Немцова, подготовленную находящимся под роSSийскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

За резолюцию проголосовало 40 делегатов, против не было. По правилам ПАСЕ этого достаточно для принятия резолюции. Всего в ассамблее более 320 делегатов, сообщает Интерфакс.

В резолюции утверждается, что в ходе расследования были нарушения. В тексте содержится призыв к власти РоSSии повторно провести следствие. В документе отмечается, что роSSийские власти отказались сотрудничать с авторами доклада.

Автор доклада Зингерис отметил, что не мог съездить в РоSSию, поскольку объявлен там персоной нон грата.

РоSSийская делегация заявила, что не участвует в голосовании, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля. Непосредственный исполнитель преступления и его сообщники получили реальные сроки лишения свободы. Организатор и заказчик убийства не установлены.


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