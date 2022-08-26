Філатов назвав шахраїв кримінального авторитета "Наріка" ініціаторами бійки у Відні

25 травня біля готелю "Брістоль" у центрі Відня сталася бійка за участю чоловіків із України.

Як повідомляли австрійські ЗМІ, група чоловіків на елітних позашляховиках марок BMW X5 та Toyota Land Cruiser з українськими номерами побили двох місцевих таксистів, пишуть "Вести", інформує Апостроф.

В сюжеті австрійського журналіста Крістіана Вершютца для ORF (австрійського громадського телебачення) з'явилися нові подробиці про цей інцидент із вихідцями з України. Як заявив мер Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю Вершютцу, ініціаторами бійки є охоронці шахрайських колцентрів у Дніпрі, які займаються здирством грошей по телефону. Структуру колцентрів Філатов пов'язує з кримінальним авторитетом з Дніпра на прізвисько Нарік - Олександром Петровським, та його "правою рукою" Емілем Арутюняном, який зараз перебуває у Відні.

Крім цього, відомо, що кол-центрами Нарік володіє у парі з опальним екс-начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрієм Наумовим. Цікаво, що Наумов теж втік з України на початку війни, а згодом був затриманий у Сербії. У нього було 600 тисяч євро, 127 тисяч доларів, два діаманти близько 2 карат кожен - і все це не було задекларовано. За сербським законодавством, за це Наумову загрожує до 12 років ув'язнення.

За словами Філатова, Нарік та Арутюнян, як і "охоронці" його т.зв. кол-центрів, як і бізнес-партнер Наріка Наумов, швидше за все, перетнули кордон незаконно, оскільки виїхали з України вже після початку війни з Росією, хоч і є військовозобов'язаними.

Борис Філатов звернувся до депутата муніципальної ради Відня Домініка Неппа і передав йому дані про пов'язаних з Наріком чоловіків, які вчинили бійку біля готелю "Брістоль". Непп передав інформацію до органів правосуддя та кримінальної поліції. Філатов наполягає на необхідності арешту ініціаторів бійки та їхньої депортації в Україну.


Іван Троянов, Апостроф





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