Проросійська партія в Німеччині вимагає визнати посла України персоною нон грата

Фракція проросійської правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» у Бундестазі подала пропозицію про визнання посла України Андрія Мельника персоною нон грата за «численні образи і зневажливі заяви щодо людей, державних органів і політиків», та виступила за негайне його відкликання з посади, повідомляє видання t-online.de.

Зокрема, депутати вирішили пригадати, як Мельник називав канцлера Олафа Шольца «ображеною ліверною ковбасою», а президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра звинувачував у створенні «павутини контактів з Росією».

Сам Андрій Мельник, який і так, за рішенням президента України, залишає посаду буквально за місяць, розцінив звернення «Альтернативи для Німеччини» як погрозу.

Hallo @AfD , ich empfinde diesen Antrag als eine Drohung. Sollte mir etwas zust??en, wird die #AfD daf?r die Verantwortung tragen.



Statt sich um die wahren Sorgen der Menschen in Deutschland zu k?mmern, betreiben Sie eine skandal?se Hexenjagd. Besch?mend https://t.co/lv06NrrIFx pic.twitter.com/PNboygAn8T — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 31, 2022

«Сприймаю це, як погрозу. Якщо зі мною щось станеться, відповідальність нестиме «Альтернатива для Німеччини», — написав він у Твіттер і порадив депутатам піклуватися про справжні проблеми народу замість влаштовувати «полювання на відьом».