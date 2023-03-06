WP: Автор стратегії США у війні з Іраком пояснив, як Україні перемогти Росію і що для цього потрібно

Американський військовий також дав прогноз, що буде, якщо Китай все ж наважиться передати Росії зброю, інформує ZN.ua.

WP: Автор стратегії США у війні з Іраком пояснив, як Україні перемогти Росію і що для цього потрібно
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

Чотиризірковий генерал у відставці Джек Кін знає, як перемагати у війнах. Колишній заступник начальника штабу Армії США був автором стратегії, яка визначила хід війни в Іраку у 2007 році.

Генерал Кін переконаний, що перемога України у війні з Росією цілком досяжна. І під словом «перемога» він має на увазі, що російські війська повинні залишити всі незаконно окуповані території включно з Кримом.

Журналісти Washington Post запитали Кіна, як Київ міг би досягти цього результату. Він пояснив, що армія Росії не здатна проводити атаки об’єднаних сил, тобто маневри, які поєднують можливості артилерії, піхоти і ВПС. Крім того, елементи звичайних сухопутних сил РФ або зазнали великих втрат, або були «буквально розбиті». Американський генерал нагадав про те, як українська армія використовує системи HIMARS. Це дозволило хоч і не повністю знищити, але виснажити російські сили.

«Тож ми оцінили, що хоч росіяни і доб’ються певних тактичних успіхів, за лічені тижні їхній наступ досягне кульмінації. Це дозволить українцям почати свою наступальну операцію, яка почнеться приблизно в травні-червні. Вони хотіли б, щоб це сталося кілька тижнів тому. Але це неможливо, тому що їм потрібні танки, у них немає достатньої кількості бронемашин. Їм бракує мобільності, щоб це зробити. Але росіяни надто уразливі, щоб скористатися цим», - пояснив генерал Кін.


Лесь Димань, ZN.ua





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