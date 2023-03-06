WP: Автор стратегії США у війні з Іраком пояснив, як Україні перемогти Росію і що для цього потрібно
Американський військовий також дав прогноз, що буде, якщо Китай все ж наважиться передати Росії зброю, інформує
Чотиризірковий генерал у відставці Джек Кін знає, як перемагати у війнах. Колишній заступник начальника штабу Армії США був автором стратегії, яка визначила хід війни в Іраку у 2007 році.
Генерал Кін переконаний, що перемога України у війні з Росією цілком досяжна. І під словом «перемога» він має на увазі, що російські війська повинні залишити всі незаконно окуповані території включно з Кримом.
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«Тож ми оцінили, що хоч росіяни і доб’ються певних тактичних успіхів, за лічені тижні їхній наступ досягне кульмінації. Це дозволить українцям почати свою наступальну операцію, яка почнеться приблизно в травні-червні. Вони хотіли б, щоб це сталося кілька тижнів тому. Але це неможливо, тому що їм потрібні танки, у них немає достатньої кількості бронемашин. Їм бракує мобільності, щоб це зробити. Але росіяни надто уразливі, щоб скористатися цим», - пояснив генерал Кін.