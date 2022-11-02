Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка

Він почав робити більш гучні заяви.

Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
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Власник російської приватної військової компанії «Група Вагнера» Євгєній Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

Пригожин заявив 23 жовтня, що вагнерівці просуваються вперед на 100-200 м на добу, що, за його словами, «нормально для сучасної війни».

Згідно з військовою доктриною РФ, російські окупанти повинні просуватися на 30 км і більше за добу. У лютому війська РФ планували просунутися на 1000 км територією України протягом місяця. У вересні українські війська досягли просування більш ніж на 20 км за добу.

В останні два місяці Пригожин перестав удавати, що не пов'язаний з «Групою Вагнера» і став більш відвертим у своїх публічних заявах.

«Він, ймовірно, намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки Росії, яка перебуває під тиском», - зазначає британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/hqAH81WAjr

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/u0xrrTCTpm

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 2, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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