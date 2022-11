Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка

Власник російської приватної військової компанії «Група Вагнера» Євгєній Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ . Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter .

Пригожин заявив 23 жовтня, що вагнерівці просуваються вперед на 100-200 м на добу, що, за його словами, «нормально для сучасної війни».

Згідно з військовою доктриною РФ , російські окупанти повинні просуватися на 30 км і більше за добу. У лютому війська РФ планували просунутися на 1000 км територією України протягом місяця. У вересні українські війська досягли просування більш ніж на 20 км за добу.

В останні два місяці Пригожин перестав удавати, що не пов'язаний з «Групою Вагнера» і став більш відвертим у своїх публічних заявах.

«Він, ймовірно, намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки Росії, яка перебуває під тиском», - зазначає британська розвідка.