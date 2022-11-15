Гетманцев заявив, що автори податкової реформи 10-10-10 це маргінали, і анонсував індексацію податків

Готується законопроект, згідно з яким буде проведена індексація окремих податків та зборів, інформує ZN.ua .

Авторів реформи "10-10-10" Гетманцев назвав "маргінальнми псевдоекспертами."

"Я дуже задоволений тим, що ми нарешті "перехворіли" на черговий податковий вірус "10-10-10", цю мутацію вірусу "5-10". Так от, ця "пандемія", породжена маргінальними псевдоекспертами і зараженими ними деякими посадовими особами, нас залишила", - наголосив голова комітету.

Гетманцев заявив, що вважає податкові пільги злом. Хоча і не заперечує їх повністю, оскільки в деяких випадках вони можуть бути меншим злом, ніж їх відсутність.

Він також повідомив, що вже готується законопроект, який дозволить провести індексацію окремих податків та зборів.

"Індексація проводитиметься, і прив'язку абсолютних ставок, наприклад, до мінімальної заробітної плати, я повністю підтримую! Я вважаю, що це нормальна річ, і її потрібно робити або до мінімальної заробітної плати, або до індексу інфляції. Я гадаю, що ми це зробимо в одному з наступних законопроєктів. Це не принципова, а технічна річ, яка є необхідною", - пояснив Гетманцев.



