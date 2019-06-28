Минюст не раскрыл подробности возвращения в Украину политзаключенного Литвинова
Бывший боец "Днепра-1" отбывает наказание к харьковско колонии по приговору роSSийского суда.
Министерство юстиции не раскрыло детали передачи из РоSSии в Украину политзаключенного Сергея Литвинова, который продолжает отбывать наказание в Харькове после того, как его приговорили к 9 годам заключения в РоSSии. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ответ Минюста.
В ведомстве подтвердили, что "компетентные органы РоSSии" передали Литвинова Украине, однако другие детали дела не раскрыли.
"Содержание материалов судебного дела и подробная информация в отношении этого лица является конфиденциальной и содержит персональные данные, которые защищаются и обрабатываются Министерством юстиции Украины в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных" и не могут распространяться без согласия субъекта персональных данных", - сказано в ответе министерства.
Напомним, по данным "Громадського", Литвинов уже 4 месяца находится в колонии в Харькове после передачи из РФ. В РоSSии его приговорили к 8,6 года тюрьмы якобы за разбой, хотя в начале судебного процесса украинца обвиняли в убийстве людей в Луганской области во время службы в батальоне "Днепр-1".
Ранее на этой неделе украинский МИД заявил, что одно из условий РоSSии для выдачи украинских военнопленных, включая моряков - это отбывание ими наказания, назначенного роSSийскими судами, в украинских тюрьмах.
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Политика
28.06.2019 05:42