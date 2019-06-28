Минюст не раскрыл подробности возвращения в Украину политзаключенного Литвинова

Бывший боец "Днепра-1" отбывает наказание к харьковско колонии по приговору роSSийского суда.

Минюст не раскрыл подробности возвращения в Украину политзаключенного Литвинова
Фото: facebook.com / Виктор Паршуткин

Министерство юстиции не раскрыло детали передачи из РоSSии в Украину политзаключенного Сергея Литвинова, который продолжает отбывать наказание в Харькове после того, как его приговорили к 9 годам заключения в РоSSии. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ответ Минюста.

В ведомстве подтвердили, что "компетентные органы РоSSии" передали Литвинова Украине, однако другие детали дела не раскрыли.

"Содержание материалов судебного дела и подробная информация в отношении этого лица является конфиденциальной и содержит персональные данные, которые защищаются и обрабатываются Министерством юстиции Украины в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных" и не могут распространяться без согласия субъекта персональных данных", - сказано в ответе министерства.

Напомним, по данным "Громадського", Литвинов уже 4 месяца находится в колонии в Харькове после передачи из РФ. В РоSSии его приговорили к 8,6 года тюрьмы якобы за разбой, хотя в начале судебного процесса украинца обвиняли в убийстве людей в Луганской области во время службы в батальоне "Днепр-1".

Ранее на этой неделе украинский МИД заявил, что одно из условий РоSSии для выдачи украинских военнопленных, включая моряков - это отбывание ими наказания, назначенного роSSийскими судами, в украинских тюрьмах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
РФ обязали заплатить 1 млн гривен украинкеРФ обязали заплатить 1 млн гривен украинке
Блок рекламы


Похожие новости
Адвокат украинского политзаключенного Панова ошеломлен его состоянием здоровья, - ДенисоваАдвокат украинского политзаключенного Панова ошеломлен его состоянием здоровья, - Денисова
Депутата Госдумы фюрера РФ не пустили в УкраинуДепутата Госдумы фюрера РФ не пустили в Украину
Умерла мать политзаключенного Александра СтешенкоУмерла мать политзаключенного Александра Стешенко
Порошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить УкраинуПорошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить Украину
Министр спорта заявил, что Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованияхМинистр спорта заявил, что Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованиях
В Украину не пустили двух ирландцев с георгиевскими лентами, выкрикивавших "ДНР, вперед!"В Украину не пустили двух ирландцев с георгиевскими лентами, выкрикивавших "ДНР, вперед!"
Политзаключенного Балуха снова поместили в штрафной изоляторПолитзаключенного Балуха снова поместили в штрафной изолятор
Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business за три-четыре годаЗеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business за три-четыре года
Зеленский пообещал лично контролировать процесс привлечения немецкого бизнеса в УкраинуЗеленский пообещал лично контролировать процесс привлечения немецкого бизнеса в Украину
Онищенко заявил, что подал официальные запросы для возвращения в УкраинуОнищенко заявил, что подал официальные запросы для возвращения в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости