МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что его ведомство имело полномочия без согласования с президентом ответить на роSSийскую ноту относительно военнопленных украинских моряков. Об этом Климкин рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – подчеркнул министр.

Он также добавил, что украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал он. Климкин настаивает, что направление этой ноты – компетенция Министерства иностранных дел.

Напомним, РоSSия должна была вернуть украинских моряков не позже 25 июня по решению Международного трибунала по морскому праву, вместо этого в РФ еще раз повторили, что не признают юрисдикцию международных судов.

26 июня стало известно, что МИД РФ направил ноту, в которой предложил освободить моряков под гарантии, что их продолжат судить в Украине. МИД Украины назвал такие условия неприемлемыми.