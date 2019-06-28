Генштаб заговорил о демилитаризации вокруг Мариуполя, заявленной в 2015 году

Генштаб заговорил о демилитаризации вокруг Мариуполя, заявленной в 2015 году
Фото: Владислав Мусиенко

Заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь рассказал о демилитаризованной зоне в районе Мариуполя и об организации контроля на участках границы с Россией, временно неподконтрольных Украине. Об этом Бондарь рассказал в комментарии фонду "Вернись живым".

Бондарь сообщил, что в Минске была достигнута договоренность о создании свободного от тяжелого вооружения и техники района.

"Это - юг, направление Мариуполя. На той территории, которая временно не контролируется Украиной. И эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых Новоазовск. Демилитаризация может касаться пока только этого района", – сказал Бондарь.

Ожидатеся, что в этой зоне будут круглосуточно работать патрули СММ ОБСЕ, чтобы не допустить перемещения оружия и боеприпасов с территории РоSSии в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 26 июня Вооруженные силы Украины начали первый этап отвода подразделений возле Станицы Луганской.

О демилитаризованной зоне на Донбассе начали говорить еще в 2015 году. Этот статус означает выведение из районов тяжелого вооружения, включая бронетехнику, танки, минометы, пушки. В 30-километровой зоне может быть сохранено украинское военное присутствие.


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