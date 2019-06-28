Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на роSSийский "дипломатический развод"
Глава МИД Украины считает, что роSSийская сторона готовила "ловушку".
Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского относительно отправленной "без его ведома" МИД РФ ноты касательно военнопленных украинских моряков.
По мнению главы украинского МИД, украинский ответ на дипломатическую ноту МИД РоSSии разоблачает скрытые мотивы роSSийской стороны в отношении захваченных моряков.
"Чтобы снять все вопросы, представляю вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - роSSийская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая - наш ответ, который разоблачает скрытые мотивы РФ", - написал Климкин, добавив в текст копии нот Украины и РоSSии.
По его словам, РоSSия в ноте требует от Украины признать, что моряки могли совершить преступление, склоняет Украину к признанию правомерности судебного процесса над ними по роSSийскому законодательству, а также приглашает "прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма".
"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на роSSийский дипломатический развод - это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед роSSийским судом с достоинством настаивают, что РоSSия не имеет права их судить", - подчеркнул Павел Климкин.
Он добавил, что решение Международного трибунала было однозначным: РоSSия обязана немедленно и безусловно освободить моряков и корабли.
Глава МИД также подчеркнул, что изложенная в украинской ноте аргументация - это позиция, которую МИД совместно с международными партнерами отстаивает с первого дня захвата моряков.
"Кому не нравится, может попытаться ее изменить", - пояснил он.
Напомним, РоSSия должна была вернуть украинских моряков не позже 25 июня по решению Международного трибунала по морскому праву, вместо этого в РФ еще раз повторили, что не признают юрисдикцию международных судов.
26 июня стало известно, что МИД РФ направил ноту, в которой предложил освободить моряков под гарантии, что их продолжат судить в Украине. МИД Украины назвал такие условия неприемлемыми.
В свою очередь, Владимир Зеленский выразил свое возмущение тем, что МИД отправил ответ на ноту РоSSии "без его ведома", и добавил, что "в глаза не видел" документ, отправленный агрессору. Глава государства также недоволен тем, что "узнает о международных шагах из интернета".
В ответ Павел Климкин заявил, что МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.06.2019 04:58