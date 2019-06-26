В районе Станицы Луганской началось разведение сил, согласованное в 2016 году (обновлено)

В течение недели здесь не было ни одного обстрела.

Командующий операции Объединенных сил Александр Сырский встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обсуждения вопроса разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В ходе встречи стороны согласовали разведение сил в Станице Луганской состоится в течение трех дней: с 26 по 28 июня.

"Разведение сил и средств на участке №1 спланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки дается на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ исполнения обязательств по разведению и объявление результатов разведения сторон", - заявили в ведомстве.

Сырский подчеркнул, что украинская сторона полностью готова к исполнению взятых на себя обязательств.

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"Наряду с этим, возникает беспокойство относительно готовности к зеркальным действиям роSSийской стороны. Особенно относительно вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения", - добавили в штабе.

Обновление. Позже пресс-служба ООС сообщила, что украинские подразделения отошли с позиций перед КПВВ "Станица Луганская" около полудня 26 июня. Это первый этап разведения сил в этой точке.

"По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока неизвестно, отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ . Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи", - сообщили военные.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался.

Напомним, в субботу, 8 июня, роSSийская сторона сорвала договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня 2019 года. Боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия. Для начала разведения вооружения необходимо соблюдение абсолютного режима тишины в течение 5 суток или более.

За прошедшие сутки боевики совершили 32 обстрела по позициям ООС, в результате чего получили ранения 5 украинских бойцов, еще двое были травмированы.