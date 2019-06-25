В Раду проходят пять партий, - опрос

Лидирует "Слуга народа" с результатом 45,3% опрошенных респондентов.

В Раду проходят пять партий, - опрос

В Верховную Раду проходят пять политических партий. Об этом свидетельствует новый общенациональный опрос, проведенный с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования, партия "Слуга народа" имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором (или 35,1% среди всех опрошенных), за "Оппозиционную платформу за жизнь" готовы проголосовать 12,1% опрошенных (или 9,3% среди всех респондентов), за "Батькивщину" – 8,8% (или 6,8%), за "Европейскую солидарность", - 8,4% (или 6,5%), партию "Голос" – 6,8% респондентов (или 5,3% из всех опрошенных).

Общенациональный опрос населения проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов., всего было опрошено 3000 человек от 18 лет и старше.

Напомним, опрос социологический группы "Рейтинг", который проводился 8-12 июня, свидетельствует о том, что на выборах в парламент лидируют "Слуга народа"(47,1% опрошенных), "Оппозиционная платформа"(11,1%) и "Голос" (8,1%). Проходной барьер также преодолевают "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,3%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (5,0%).


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