Число обстрелов со стороны боевиков на Донбассе увеличилось до 44

Четверо военных получили ранения и боевые травмы.

Число обстрелов со стороны боевиков на Донбассе увеличилось до 44
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 44 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 15 раз - с применением запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. Также боевики открывали из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями", - отмечается в сообщении.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел.

Напомним, в течение дня понедельника боевики 15 раз раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было.

В воскресенье, 23 июня, боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.


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