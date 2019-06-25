МИД: резолюция ПАСЕ - недопустимая уступка РоSSии

"МИД Украины последовательно выступал против такого сценария, и эта позиция остается неизменной".

МИД: резолюция ПАСЕ - недопустимая уступка РоSSии
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министерство иностранных дел Украины считает, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция относительно полномочий роSSийской делегации - это недопустимая уступка РФ.

Об этом говорится в комментарии МИДа.

"МИД Украины считает, что принятая ПАСЕ резолюция "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования" является недопустимой уступкой РФ, которая с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ, невыполнения ею взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на роSSийскую агрессию.

"То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны РФ. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения роSSийской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки", - подчеркнули в МИДе.

В ведомстве также отметили, что МИД Украины "последовательно выступал против такого сценария, и эта позиция остается неизменной".

Напомним, с 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год. В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.

Ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации.


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