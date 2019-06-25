ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы

За проголосовали 118 евродепутатов, 62 - против, 10 - воздержались.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая возвращает РоSSийской Федерации право голоса на заседаниях Ассамблеи.

Соответствующее решение поддержали 118 евродепутатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались, сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РоSSии.

Ранее депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении делегации РоSSийской Федерации.

Ранее 24 июня ПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по MH17 и роSSийскому шантажу.

Напомним, с 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.

В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSииВ Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Гройсман: возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессораГройсман: возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора
МИД: резолюция ПАСЕ - недопустимая уступка РоSSииМИД: резолюция ПАСЕ - недопустимая уступка РоSSии
Украинская делегация в ПАСЕ допускает возможность приостановки участия в ассамблееУкраинская делегация в ПАСЕ допускает возможность приостановки участия в ассамблее
ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
Емец назвал делегации, которые поддерживают возвращение РоSSии в ПАСЕЕмец назвал делегации, которые поддерживают возвращение РоSSии в ПАСЕ
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Киеве создадут отдельный архив советских спецслужбВ Киеве создадут отдельный архив советских спецслужб
Зеленский назначил своим советником киевского муральщика Гео ЛеросаЗеленский назначил своим советником киевского муральщика Гео Лероса
ПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по MH17 и роSSийскому шантажуПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по MH17 и роSSийскому шантажу
Последние новости
Подгружаем последние новости