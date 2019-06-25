ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы

За проголосовали 118 евродепутатов, 62 - против, 10 - воздержались.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая возвращает РоSSийской Федерации право голоса на заседаниях Ассамблеи.

Соответствующее решение поддержали 118 евродепутатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались, сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РоSSии.

Ранее депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении делегации РоSSийской Федерации.

Ранее 24 июня ПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по MH17 и роSSийскому шантажу.

Напомним, с 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.