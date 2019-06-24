ПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по MH17 и роSSийскому шантажу

Делегаты сегодня могут вернуть РоSSию в ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила предложение провести дебаты по вопросу крушения MH17 и роSSийскому шантажу.

Об этом говорится в твиттере ПАСЕ .

В Парламентскую ассамблею поступили два запроса о проведении срочных дебатов под названием "Обязанность всех государств-членов обеспечить, чтобы виновные в сбитии рейса MH17 17 июля 2014 года были привлечены к судебной ответственности" и "Прекращение роSSийского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь РоSSийскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов".

По данным "Европейской правды", их подали британский депутат Роджер Гейл и поляк Александр Почей из числа "друзей Украины".

Оба запроса были отклонены большинство депутатов. За дебаты по MH17 проголосовали 52 депутат, против - 86. За дебаты о шантаже РоSSии - 46 за, 77 против.