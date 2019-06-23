Прокуратура возбудила уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ и концлагерях

Чиновник написал пост в Фейсбуке.

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ и концлагерях
Максим Галицкий
Фото: Макс Галицький facebook

Прокуратура открыла уголовное производство из-за высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в микроблоге Twitter.

Речь идет о посте в Фейсбуке, в котором чиновник опубликовал фото людей из концлагерей и подписал: "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так".

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями).

Следствие поручено ГУ НП в Сумской области.

Фото: скриншот

По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, сведения в ЕРДР были внесены в воскресенье, 23 июня, передает УНИАН.

На момент публикации новости пост со страницы Максима Галицкого был удален. На странице чиновника написано, что он работает в ВО "Свобода".

Напомним, в воскресенье в Киеве прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Через несколько минут после начала мероприятия колонну участников атаковали противники Марша. Двух нападавших задержала полиция. Также в ночь на воскресенье правоохранители задержали девятерых мужчин, которые готовили провокации к шествию.

Ранее сообщалось, что на "КиевПрайд" пригласили президента Владимира Зеленского, однако в Администрации на приглашение не ответили.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Яценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компанииЯценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компании
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSииВ Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбужденоПорошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбуждено
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)
Епифаний созывает синод ПЦУ на 24 июня из-за отделения ФиларетаЕпифаний созывает синод ПЦУ на 24 июня из-за отделения Филарета
Суд отказал Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалицииСуд отказал Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" ЗахарченкоМедведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Трамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на РоSSиюТрамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на РоSSию
ЦИК отменила тендер для печати и доставки бюллетеней на выборы из-за недостаточного количества участниковЦИК отменила тендер для печати и доставки бюллетеней на выборы из-за недостаточного количества участников
В Марьинке из-за обстрела травмирован пенсионерВ Марьинке из-за обстрела травмирован пенсионер
The New York Times отказалась от карикатур из-за обвинений в антисемитизмеThe New York Times отказалась от карикатур из-за обвинений в антисемитизме
"Голос" отозвал двух кандидатов в депутаты из-за сотрудничества с пророSSийскими силами"Голос" отозвал двух кандидатов в депутаты из-за сотрудничества с пророSSийскими силами
Последние новости
Подгружаем последние новости