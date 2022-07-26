У Держдумі РФ закликали «знову йти на Берлін» через ЛГБТ-прапор над Бундестагом

У Держдумі Російської Федерації закликали «знову йти на Берлін», через те, що напередодні над Бундестагом вивісили райдужний прапор ЛГБТ-спільноти. Подібна «неповага до традиційних цінностей» не сподобалася депутату Сєргєю Міронову, про що він і написав у Twitter .

Глава партії «Справедливая РоSSия» заявив, що нинішнє покоління росіян повинне повторити «подвиг радянських воїнів» і замінити прапор ЛГБТ на російський.

«30 квітня 1945-го в Берліні над будинком Рейхстагу радянські воїни підняли Прапор Перемоги. Привід – розгром нацистської Німеччини. 23 липня 2022-го у Берліні над будівлею бундестагу підняли райдужний прапор. Привід – щорічний гей-парад. Той самий випадок, коли треба, а не можна повторити!», – написав Міронов.

30 апреля 1945-го в Берлине над зданием Рейхстага советские воины подняли Знамя Победы. Повод – разгром нацистской Германии.



23 июля 2022-го в Берлине над зданием бундестага подняли радужный флаг. Повод – ежегодный гей-парад.



Тот самый случай, когда нужно, а не можно повторить! pic.twitter.com/nj4BUPQnsI — Сергей Миронов (@mironov_ru) July 25, 2022

Цікаво, що у коментарях до публікації підтримки своїх поглядів депутат не отримав. Навпаки, більшість користувачів відреагували на слова Міронова негативно.