Телеведущий Александр Скичко идет в Раду по мажоритарке от "Слуги народа"
Он баллотируется по 197 округу Черкасской области.
Фото: Instagram / @aleksandrskichko
Телеведущий Александр Скичко баллотируется в Верховную Раду от партии «Слуга народа». Он зарегистрирован кандидатом по мажоритарному округу 197 в Черкасской области.
«Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну », - сообщил Скичко в видеообращении, опубликованном в Instagram.
На странице партии в Фейсбук указано, что Скичко родился в Черкассах в 1991 году.
Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности «Международная экономика». Является членом наблюдательного совета завода по ремонту и строительству пассажирских вагонов, сообщили в партии.
Скичко был одним из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который в 2017 году проводился в Украине.
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