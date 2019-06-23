Филарет обратился к Авакову с просьбой защитить Киевский патриархат от "противоправных действий ПЦУ"

Патриарх называет действия ПЦУ "церковным рейдерством".

Филарет обратился к Авакову с просьбой защитить Киевский патриархат от "противоправных действий ПЦУ"
Фото: cerkva.info

Почетный патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины".

Фотокопию его официального обращения опубликовал на своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич. Документ датирован 21 июня.

В нем говорится, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева и помещение Успенского храма на Пирогощи в столице.

Также Филарет утверждает, что руководство ПЦУ выселило архимандрита Андрея (Маруцака) за то, что он принял участие в Соборе Киевского патриархата.

"Обращаюсь к Вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской Православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", - говорится в документе.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из РоSSии - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев).

В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей Маруцак и иеромонах Илья Зеленский.


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