Боец 24-й омбр погиб у Оленовки Донецкой области

Тело погибшего пока находится на территории противника.

Боец 24-й омбр погиб у Оленовки Донецкой области
Фото: Макс Левин

В субботу, 22 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный.

Боец 24-й омбр подорвался у Оленовки Донецкой области, информирует пресс-центр штаба ООС.

"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады. Интенсивный огонь врага исключил эвакуацию тела. Дежурными огневыми средствами было открыто огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе до 18:00 в субботу. Один украинский военный получил ранения.


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