ПЦУ запретила в служении двух избранных на "соборе" Филарета будущих епископов УПЦ КП

Монахам вменяют действия, направленные на разделение Церкви.

ПЦУ запретила в служении двух избранных на "соборе" Филарета будущих епископов УПЦ КП
Фото: Макс Требухов

Избранные на "соборе" Филарета два будущих епископа УПЦ КП запрещены в священнослужении.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в фейсбуке.

Указ в отношении Маруцака подписан митрополитом Киевским Епифанием. Согласно документу насельник Свято-Феодосиевского мужского монастыря в Киеве архимандрит Андрей (Маруцак) запрещен в священнослужении сроком на три месяца за попытку захвата руководства монастырем.

Также указано, что 20 июня Свято-Феодосиевский монастырь принят в непосредственное подчинение митрополита Киевского и всея Украины.

Фото: фейсбук ПЦУ

Иеромонах Илья (Зеленский) освобожден с должности настоятеля прихода архистратига Михаила в г. Барвинковое Харьковской области и запрещен в священнослужении сроком на полгода.

Указ подписал епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан.

Фото: фейсбук ПЦУ

Православная церковь Украины призвала обоих клириков "к полному и правдивому покаянию".

Ранее сообщалось, что отколовшийся от Православной церкви Украины митрополит Филарет решил уволить наместника Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве, который не пришел к нему на "собор".

20 июня Филарет от имени Киевского патриархата подписал указ об увольнении архимандрита Макария (Папиша) и назначении на его место архимандрита Андрея (Маруцака), который должен стать одним из епископов церкви Филарета.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из РоSSии - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев).

В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей Маруцак и иеромонах Илья Зеленский.


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