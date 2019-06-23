Новинский не пойдет на выборы по партийному списку

Глава фракции «Оппозиционный блок» идет по мажоритарке в Константиновке.

Новинский не пойдет на выборы по партийному списку
Фото: 112.ua

Глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский не пойдет на выборы по партийному списку. Об этом сообщил народный депутат Евгений Мураев, который возглавляет список «Оппозиционного блока», информирует Радіо Свобода.

По его словам, на одномандатных округах от партии будут баллотироваться «очень достойные представители», в частности Борис Колесников и Вадим Новинский.

Ранее сообщалось, что Новинский вошел в первую десятку «Оппозиционного блока».

При этом LB.uа ранее сообщала, что Новинский, как и лидеры «ахметовского» крыла «ОБ», в частности, Борис Колесников, будут баллотироваться в Раду, скорее всего, по округам в Константиновке и Мариуполе соответственно.

Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

16 июня Новинский и глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий встретились в РоSSии с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Новинский впервые был избран в Верховную Раду Украины по результатам довыборов 7 июля 2013 года в мажоритарном округе № 224 (Севастополь).

На досрочных выборах 2014 года был избран народным депутатом Украины от «Оппозиционного блока» (№ 11 в партийном списке).


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