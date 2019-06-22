Харьковская полиция расследует подкуп избирателей лекарствами на 169 округе

Харьковчанам раздавали коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов.

Харьковская полиция расследует подкуп избирателей лекарствами на 169 округе
Фото: ssu.gov.ua

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту распространения наборов с лекарствами от имени одного из кандидатов в народные депутаты в 169 избирательном округе. Об этом говорится на сайте областной полиции.

Согласно информации, распространенной 21 июня в соцсетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в народные депутаты.

"Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа № 169 их избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Отмечается, что с начала предвыборной кампании полицией Харьковской области зарегистрировано 18 сообщений о нарушениях закона о выборах народных депутатов Украины. В настоящее время продолжаются проверки информации, изложенной в заявлениях.

По состоянию на 13 июня, всего в Украине правоохранители получили 75 сообщений о нарушениях во время предвыборной кампании в парламент.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.


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