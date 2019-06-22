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Шоумен Сивохо идет в Раду от "Слуги народа" по "округу Колесникова" Креативный продюсер студии "Квартал 95" баллотируется по округу №49. Фото: Сергій Сивохо/Instagram Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" опубликовала списки своих кандидатов в мажоритарных округах Донецкой области на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Список обнародован на официальном аккаунте партии в социальных сетях. Среди 12 кандидатов в Донецкой области по округу №49 (Дружковка, Константиновка) идет известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо. Как известно, по этому округу будет баллотироваться в народные депутаты глава политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников. Сергей Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "менеджмент организаций" и металлургический факультет Донецкого политехнического института. Работал креативным продюсером ООО "Квартал 95", был творческим директором Украинской телерадиокомпании. Ранее сообщалось, что "Слуга народа" ведет по мажоритарке Юзика из "Квартала" и журналиста Дубинского.

LB.ua

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