СБУ провела обыски у экс-главы Херсонской ОГА Гордеева
Активисты и отец Екатерины Гандзюк называют Гордеева причастным к нападению на нее.
Служба безопасности Украины 19 июня пришла с обысками не только к главе поселка Лазурного и бывшему заместителю главы Херсонской ОГА Евгению Рищуку, но и к самому Андрею Гордееву.
Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на собственный источник.
Гордеев подтвердил изданию факт обысков у него дома, впрочем о причинах визита сотрудников СБУ не уточнил.
"Я из Киева всю ночь ехал не спал, а тут они - с автоматами и в масках", - сказал он, добавив, что "открыт для любых проверок".
В пресс-службе СБУ отказались комментировать эту информацию.
Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона облили кислотой активистку Екатерину Гандзюк. 4 ноября она скончалась в больнице.
Отец Гандзюк заявлял, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком.
Правоохранительные органы задержали только Мангера и заявили, что на Гордеева и Рищука доказательств нет.
В апреле 2019 года президент Петр Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсонской ОГА.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.06.2019 07:31
22.06.2019 07:31